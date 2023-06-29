Кобозев Юрий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кобозев Тимофей
Рождение ребёнка
1977
Мать ребёнка: Кобозева Екатерина
Рождение ребёнка
1978
Мать ребёнка: Кобозева Екатерина
Рождение ребёнка
13.04.1986
Дочь: Кобозева Юлия Юрьевна
Мать ребёнка: Кобозева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобозева Екатерина
Смерть
Неизвестно