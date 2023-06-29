Кобозев Юрий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобозев Юрий Тимофеевич

Кобозев Юрий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кобозев Тимофей

Мать: Кобозева Мария Степановна

Рождение ребёнка
1977

Сын: Кобозев Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Кобозева Екатерина

Рождение ребёнка
1978

Сын: Кобозев Тимофей Юрьевич

Мать ребёнка: Кобозева Екатерина

Рождение ребёнка
13.04.1986

Дочь: Кобозева Юлия Юрьевна

Мать ребёнка: Кобозева Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобозева Екатерина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close