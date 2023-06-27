Кобозев Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1950
Сын: Кобозев Виктор Тимофеевич
Мать ребёнка: Кобозева Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кобозева Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кобозева Мария Степановна