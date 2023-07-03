Колесников Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1889

Сын: Колесников Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
30.03.1908

Дочь: Колесникова Ольга Матвеевна

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Просковья Матвеевна

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно