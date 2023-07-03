Колесников Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1889
Сын: Колесников Петр Матвеевич
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
30.03.1908
Дочь: Колесникова Ольга Матвеевна
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Павел Матвеевич
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Просковья Матвеевна
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно