Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти06.08.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1889
Сын: Колесников Петр Матвеевич
Отец ребёнка: Колесников Матвей
Рождение ребёнка
30.03.1908
Дочь: Колесникова Ольга Матвеевна
Отец ребёнка: Колесников Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Павел Матвеевич
Отец ребёнка: Колесников Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Колесников Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Просковья Матвеевна
Отец ребёнка: Колесников Матвей
Смерть
06.08.1954