Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

06.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1889

Сын: Колесников Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Колесников Матвей

Рождение ребёнка
30.03.1908

Дочь: Колесникова Ольга Матвеевна

Отец ребёнка: Колесников Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Колесников Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Колесников Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Просковья Матвеевна

Отец ребёнка: Колесников Матвей

Смерть
06.08.1954
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