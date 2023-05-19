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Фёдор Данилов
Фёдор Данилов
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Место рождения
Галаково
, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Дата рождения
1714
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Данила
До 1670 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
MT
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец:
Данила
Мать: не указана
Галаково
, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
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