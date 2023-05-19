Фёдор Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор Данилов

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1670 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Данила

Мать: не указана

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
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