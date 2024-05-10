Хлябич Иван Александрович
Место рожденияг. Слюдянка, Иркутская область, Российская Федерация
Дата рождения05.05.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1914 ст.
г. Слюдянка, Иркутская область, Российская Федерация
ГАИО - Государственный архив Иркутской области | Фонд 50, Опись 9, Дело 1933: Метрическая книга Слюдянской Никольской церкви на 1914 год. Л.40об-41
Крещение
08.05.1914 ст.
Церковь свят. Николая в Слюдянке, г. Слюдянка, Иркутская область, Российская Федерация
ГАИО - Государственный архив Иркутской области | Фонд 50, Опись 9, Дело 1933: Метрическая книга Слюдянской Никольской церкви на 1914 год. Л.40об-41
Смерть
Неизвестно