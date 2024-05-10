Хлябич Иван Александрович 05.05.1914 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Хлябич Иван Александрович

Место рождения

г. Слюдянка, Иркутская область, Российская Федерация

Дата рождения

05.05.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1883 или 1884 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1914 ст.

Отец: Хлябич Александр Максимович

Мать: Хлябич Евдокия Васильевна

г. Слюдянка, Иркутская область, Российская Федерация
ГАИО - Государственный архив Иркутской области | Фонд 50, Опись 9, Дело 1933: Метрическая книга Слюдянской Никольской церкви на 1914 год. Л.40об-41
Крещение
08.05.1914 ст.
Церковь свят. Николая в Слюдянке, г. Слюдянка, Иркутская область, Российская Федерация
ГАИО - Государственный архив Иркутской области | Фонд 50, Опись 9, Дело 1933: Метрическая книга Слюдянской Никольской церкви на 1914 год. Л.40об-41
Смерть
Неизвестно

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