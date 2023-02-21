Семенюк Нифонт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк Нифонт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Семенюк Виктория Нифонтовна

Мать ребёнка: Семенюк Катерина Калиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенюк Катерина Калиновна

Работа или профессия
Неизвестно
учитль химии и немецкого языка
Смерть
Неизвестно