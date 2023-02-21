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Семенюк Виктория Нифонтовна
Семенюк Виктория Нифонтовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1954
Пол
Женский
Отец
Семенюк Нифонт
Мать
Семенюк (Зражевская) Катерина Калиновна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец:
Семенюк Нифонт
Мать:
Семенюк Катерина Калиновна
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