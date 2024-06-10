Рождественский Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1826 ст.
Дата смертиМежду 1899 и 1902 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рождественский Матвей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Рождение ребёнка
Вычислено 1859 ст.
Сын: Рождественский Николай Иванович
Мать ребёнка: Рождественская Александра Васильевна
Рождение ребёнка
15.04.1861 ст.
Сын: Рождественский Василий Иванович
Мать ребёнка: Рождественская Александра Васильевна
Рождение ребёнка
12.11.1865 ст.
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Рождественская Александра Васильевна
Рождение ребёнка
09.02.1869 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Рождественская Александра Васильевна
Смерть
Между 1899 и 1902 ст.
Панино, Киреевский муниципальный район, Тульская область