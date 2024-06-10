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Рождественский Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1826 ст.

Дата смерти

Между 1899 и 1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рождественский Матвей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Рождение ребёнка
Вычислено 1859 ст.

Сын: Рождественский Николай Иванович

Мать ребёнка: Рождественская Александра Васильевна

Рождение ребёнка
15.04.1861 ст.

Сын: Рождественский Василий Иванович

Мать ребёнка: Рождественская Александра Васильевна

Рождение ребёнка
12.11.1865 ст.

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Рождественская Александра Васильевна

Рождение ребёнка
09.02.1869 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Рождественская Александра Васильевна

Смерть
Между 1899 и 1902 ст.
Панино, Киреевский муниципальный район, Тульская область

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