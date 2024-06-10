Рождественский Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1859 ст.
Дата смерти03.09.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
Управляющий садами княгини Гагариной, писарь
Бракосочетание
14.01.1900 ст.
Панино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
https://familio.org/parishes/c455a56d-58c1-4bce-b1
Рождение ребёнка
22.09.1900 ст.
Дочь: (Рождественская) Фекла Николаевна
Мать ребёнка: Рождественская (Сивова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.09.1900 ст.
Дочь: (Рождественская) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Рождественская (Сивова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.08.1901 ст.
Дочь: Сопалькова (Рождественская) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Рождественская (Сивова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.07.1903 ст.
Дочь: (Рождественская) София Николаевна
Мать ребёнка: Рождественская (Сивова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.12.1904 ст.
Сын: Рождественский Константин Николаевич
Мать ребёнка: Рождественская (Сивова) Мария Дмитриевна
Смерть
03.09.1906 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
05.09.1906 ст.
Рождение ребёнка
13.10.1906 ст.
Дочь: (Рождественская) Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Рождественская (Сивова) Мария Дмитриевна