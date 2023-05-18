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Володин Иван Иванов

Место рождения

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния

Дата рождения

29.04.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1878

Отец: Володин Иван Мартинов

Мать: Ирина Климова

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
18.01.1898

Жена: Володина Ефросинья Никитина

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
03.09.1899

Сын: Володина Максим Иванов

Мать ребёнка: Володина Ефросинья Никитина

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1901

Дочь: Володина Агрипина Иванова

Мать ребёнка: Володина Ефросинья Никитина

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1902

Сын: Володин Михаил Иванов

Мать ребёнка: Володина Ефросинья Никитина

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1905

Дочь: Володина Мария Иванова

Мать ребёнка: Володина Ефросинья Никитина

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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