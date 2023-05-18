Володин Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения29.04.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1878
Отец: Володин Иван Мартинов
Мать: Ирина Климова
Бракосочетание
18.01.1898
Рождение ребёнка
03.09.1899
Мать ребёнка: Володина Ефросинья Никитина
Рождение ребёнка
23.06.1901
Дочь: Володина Агрипина Иванова
Мать ребёнка: Володина Ефросинья Никитина
Рождение ребёнка
26.09.1902
Мать ребёнка: Володина Ефросинья Никитина
Рождение ребёнка
25.03.1905
Дочь: Володина Мария Иванова
Мать ребёнка: Володина Ефросинья Никитина
Смерть
Неизвестно