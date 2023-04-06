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Володина Ефросинья Никитина

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Место рождения

Кудиново, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Кудиново, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
18.01.1898

Муж: Володин Иван Иванов

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
03.09.1899

Сын: Володина Максим Иванов

Отец ребёнка: Володин Иван Иванов

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1901

Дочь: Володина Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Володин Иван Иванов

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1902

Сын: Володин Михаил Иванов

Отец ребёнка: Володин Иван Иванов

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1905

Дочь: Володина Мария Иванова

Отец ребёнка: Володин Иван Иванов

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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