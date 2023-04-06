Володина Ефросинья Никитина
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1898
Муж: Володин Иван Иванов
Рождение ребёнка
03.09.1899
Отец ребёнка: Володин Иван Иванов
Рождение ребёнка
23.06.1901
Дочь: Володина Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Володин Иван Иванов
Рождение ребёнка
26.09.1902
Отец ребёнка: Володин Иван Иванов
Рождение ребёнка
25.03.1905
Дочь: Володина Мария Иванова
Отец ребёнка: Володин Иван Иванов
Смерть
Неизвестно