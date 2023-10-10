Саламахин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаламахин Владимир Николаевич

Саламахин Владимир Николаевич

Место рождения

Новый Янкуль, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

09.01.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1967

Отец: Саламахин Николай Титович

Мать: Саламахина Мария Афанасьевна

Новый Янкуль, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
09.04.1994

Дочь: Сырчина Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Саламахина Елена Дмитриевна

Курсавка, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.07.1997

Дочь: Саламахина Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Саламахина Елена Дмитриевна

Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close