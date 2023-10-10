Саламахин Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.01.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1967
Рождение ребёнка
09.04.1994
Дочь: Сырчина Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Саламахина Елена Дмитриевна
Курсавка, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.07.1997
Дочь: Саламахина Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Саламахина Елена Дмитриевна
Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край