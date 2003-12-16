Саламахина (Малушко) Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламахина (Малушко) Мария Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1940

Дата смерти

16.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1940

Отец: Малушко Афанасий

Мать: Малушко Пелагея

Рождение ребёнка
12.04.1964

Сын: Саламахин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Саламахин Николай Титович

Рождение ребёнка
09.01.1967

Сын: Саламахин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Саламахин Николай Титович

Новый Янкуль, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
16.12.2003
Новый Янкуль, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
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