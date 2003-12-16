Саламахина (Малушко) Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1940
Дата смерти16.12.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1940
Отец: Малушко Афанасий
Мать: Малушко Пелагея
Рождение ребёнка
12.04.1964
Сын: Саламахин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Саламахин Николай Титович
Рождение ребёнка
09.01.1967
Сын: Саламахин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Саламахин Николай Титович
Смерть
16.12.2003