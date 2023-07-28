Бурлаков Григорий Захарович
Место рождения
Дата рождения13.01.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1878 ст.
Бракосочетание
14.01.1896 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.11.1896 ст.
Дочь: Бурлакова Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Бурлакова Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1899 ст.
Сын: Бурлаков Феоктист Григорьевич
Мать ребёнка: Бурлакова Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1903 ст.
Дочь: Бурлакова Фёкла Григорьевна
Мать ребёнка: Бурлакова Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1906 ст.
Сын: Бурлаков Борис Григорьевич
Мать ребёнка: Бурлакова Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1912 ст.
Сын: Бурлаков Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Бурлакова Матрёна Ивановна
Смерть
Неизвестно