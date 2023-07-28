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Бурлаков Григорий Захарович

Место рождения

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

13.01.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1878 ст.

Отец: Бурлаков Захар Григорьевич

Мать: Бурлакова Анисья Титовна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
14.01.1896 ст.

Жена: Бурлакова Матрёна Ивановна

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.11.1896 ст.

Дочь: Бурлакова Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Бурлакова Матрёна Ивановна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.08.1899 ст.

Сын: Бурлаков Феоктист Григорьевич

Мать ребёнка: Бурлакова Матрёна Ивановна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.08.1903 ст.

Дочь: Бурлакова Фёкла Григорьевна

Мать ребёнка: Бурлакова Матрёна Ивановна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.07.1906 ст.

Сын: Бурлаков Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Бурлакова Матрёна Ивановна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.02.1912 ст.

Сын: Бурлаков Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Бурлакова Матрёна Ивановна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно