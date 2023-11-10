Бурлакова (Склюдова) Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова (Склюдова) Матрёна Ивановна

Место рождения

Дуброво, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

04.11.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуброво, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
14.01.1896 ст.

Муж: Бурлаков Григорий Захарович

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.11.1896 ст.

Дочь: Бурлакова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Бурлаков Григорий Захарович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.08.1899 ст.

Сын: Бурлаков Феоктист Григорьевич

Отец ребёнка: Бурлаков Григорий Захарович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.08.1903 ст.

Дочь: Бурлакова Фёкла Григорьевна

Отец ребёнка: Бурлаков Григорий Захарович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.07.1906 ст.

Сын: Бурлаков Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Бурлаков Григорий Захарович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.02.1912 ст.

Сын: Бурлаков Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Бурлаков Григорий Захарович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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