Бурлакова (Склюдова) Матрёна Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.11.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.11.1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1896 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.11.1896 ст.
Дочь: Бурлакова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Бурлаков Григорий Захарович
Рождение ребёнка
03.08.1899 ст.
Сын: Бурлаков Феоктист Григорьевич
Отец ребёнка: Бурлаков Григорий Захарович
Рождение ребёнка
20.08.1903 ст.
Дочь: Бурлакова Фёкла Григорьевна
Отец ребёнка: Бурлаков Григорий Захарович
Рождение ребёнка
23.07.1906 ст.
Сын: Бурлаков Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Бурлаков Григорий Захарович
Рождение ребёнка
13.02.1912 ст.
Сын: Бурлаков Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Бурлаков Григорий Захарович
Смерть
Неизвестно