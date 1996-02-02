Михайловъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайловъ Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1909

Дата смерти

02.02.1996

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

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1942 г.р.
1946 г.р.
1949 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1909

Отец: Михайловъ Максимъ Ивановъ

Мать: Михайлова Людмила Кузмина

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Татьяна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Татьяна

Каменское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Татьяна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Михайлов Валентин

Мать ребёнка: Михайлова Татьяна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Чагунина Тамара

Мать ребёнка: Михайлова Татьяна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Михайлов Евгений

Мать ребёнка: Михайлова Татьяна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Татьяна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.02.1996
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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