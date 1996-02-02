Михайловъ Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1909
Дата смерти02.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1909
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1934
Каменское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1942
Сын: Михайлов Валентин
Мать ребёнка: Михайлова Татьяна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Чагунина Тамара
Мать ребёнка: Михайлова Татьяна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Михайлов Евгений
Мать ребёнка: Михайлова Татьяна
Рождение ребёнка
1953
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михайлова Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.02.1996