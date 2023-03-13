Михайлова (Рычкова) Людмила Кузмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1909
Сын: Михайловъ Николай
Отец ребёнка: Михайловъ Максимъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Кузнецова Дарья
Отец ребёнка: Михайловъ Максимъ Ивановъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1935