Михайлова (Рычкова) Людмила Кузмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлова (Рычкова) Людмила Кузмина

Михайлова (Рычкова) Людмила Кузмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1909

Сын: Михайловъ Николай

Отец ребёнка: Михайловъ Максимъ Ивановъ

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Кузнецова Дарья

Отец ребёнка: Михайловъ Максимъ Ивановъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайловъ Максимъ Ивановъ

Смерть
1935
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close