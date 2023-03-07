Михайлов Евгений
Место рождения
Дата рождения1949
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Михайловъ Николай
Мать: Михайлова Татьяна
Рождение ребёнка
1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1992