Михайлов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Евгений

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

1949

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Михайловъ Николай

Мать: Михайлова Татьяна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1992
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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