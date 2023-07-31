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Хошабаев Абрам Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1921

Дата смерти

14.03.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЭЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1921

Отец: Хошабаев Александр

Мать: Хошабаева Шушан Шимоновна

Рождение ребёнка
07.09.1944

Дочь: Привезенцева Эвелина Абрамовна

Мать ребёнка: Женя Григорьевна

Ереван, Армянская ССР
Рождение ребёнка
05.10.1947

Сын: Хошабаев Симон Абрамович

Мать ребёнка: Женя Григорьевна

Ереван, Армянская ССР
Бракосочетание
27.11.1947

Жена: Женя Григорьевна

Ереван, Армянская ССР
Бюро ЗАГС Кировского района г. Еревана. Ему было 26 лет, ей 20 лет
Рождение ребёнка
20.09.1957

Сын: Хошабаев Роберт Абрамович

Мать ребёнка: Женя Григорьевна

Армения
Рождение ребёнка
29.04.1960

Дочь: Чакмищан Ирина Абрамовна

Мать ребёнка: Женя Григорьевна

Ереван, Армянская ССР
Смерть
14.03.1993
Россия
Похороны
Неизвестно
Ногинск, Богородский, Московская область