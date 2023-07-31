Хошабаев Абрам Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1921
Дата смерти14.03.1993
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1921
Отец: Хошабаев Александр
Рождение ребёнка
07.09.1944
Дочь: Привезенцева Эвелина Абрамовна
Мать ребёнка: Женя Григорьевна
Рождение ребёнка
05.10.1947
Мать ребёнка: Женя Григорьевна
Бракосочетание
27.11.1947
Жена: Женя Григорьевна
Бюро ЗАГС Кировского района г. Еревана. Ему было 26 лет, ей 20 лет
Рождение ребёнка
20.09.1957
Сын: Хошабаев Роберт Абрамович
Мать ребёнка: Женя Григорьевна
Армения
Рождение ребёнка
29.04.1960
Дочь: Чакмищан Ирина Абрамовна
Мать ребёнка: Женя Григорьевна
Смерть
14.03.1993
Россия
Похороны
Неизвестно
Ногинск, Богородский, Московская область