Чакмищан (Хошабаева) Ирина Абрамовна
Место рождения
Дата рождения29.04.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1960
Отец: Хошабаев Абрам Александрович
Мать: Женя Григорьевна
Рождение ребёнка
27.04.1986
Дочь: Царукян Сона Араиковна
Отец ребёнка: Чакмищян Араик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мэри Араиковна
Отец ребёнка: Чакмищян Араик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ани
Отец ребёнка: Чакмищян Араик
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чакмищян Араик