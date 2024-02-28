Чакмищан (Хошабаева) Ирина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чакмищан (Хошабаева) Ирина Абрамовна

Место рождения

Ереван, Армянская ССР

Дата рождения

29.04.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЭЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1960

Отец: Хошабаев Абрам Александрович

Мать: Женя Григорьевна

Ереван, Армянская ССР
Рождение ребёнка
27.04.1986

Дочь: Царукян Сона Араиковна

Отец ребёнка: Чакмищян Араик

Ереван, Армянская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мэри Араиковна

Отец ребёнка: Чакмищян Араик

Ереван, Армянская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ани

Отец ребёнка: Чакмищян Араик

Ереван, Армянская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чакмищян Араик

Ереван, Армянская ССР
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