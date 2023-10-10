Хошабаев Александр (Сандо) Кирилович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Хошабаев Кирил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1921
Сын: Хошабаев Абрам Александрович
Мать ребёнка: Хошабаева Шушан Шимоновна
Арест
05.06.1931
Реабилитация осужденного
21.09.1940
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабасиева Сурия Александровна
Мать ребёнка: Хошабаева Шушан Шимоновна
Ереван, Армянская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хошабаев Альберт Александрович
Мать ребёнка: Хошабаева Шушан Шимоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно