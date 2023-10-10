Хошабаев Александр (Сандо) Кирилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хошабаев Александр (Сандо) Кирилович

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Место рождения

Арзни, Община Арзни, Котайкская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Хошабаев Кирил

Мать: не указана

Арзни, Община Арзни, Котайкская область
Рождение ребёнка
20.11.1921

Сын: Хошабаев Абрам Александрович

Мать ребёнка: Хошабаева Шушан Шимоновна

Арзни, Община Арзни, Котайкская область
Арест
05.06.1931
Арзни, Община Арзни, Котайкская область
Реабилитация осужденного
21.09.1940
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабасиева Сурия Александровна

Мать ребёнка: Хошабаева Шушан Шимоновна

Ереван, Армянская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хошабаев Альберт Александрович

Мать ребёнка: Хошабаева Шушан Шимоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хошабаева Шушан Шимоновна

Смерть
Неизвестно
Арзни, Община Арзни, Котайкская область
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