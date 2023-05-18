Логин Иудов
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Иуда Алексеев
Мать: Мария Антонова
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Прараскева Логинова
Мать ребёнка: Матрона Иудова
Рождение ребёнка
1869
Сын: Максим Логинов
Мать ребёнка: Матрона Иудова
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Анна Логинова
Мать ребёнка: Матрона Иудова
Бракосочетание
18.02.1894
Жена: Наталья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Иудова
Смерть
Неизвестно