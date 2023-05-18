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Логин Иудов

Место рождения

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Иуда Алексеев

Мать: Мария Антонова

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Прараскева Логинова

Мать ребёнка: Матрона Иудова

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Максим Логинов

Мать ребёнка: Матрона Иудова

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Анна Логинова

Мать ребёнка: Матрона Иудова

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.02.1894

Жена: Наталья Павлова

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Иудова

Смерть
Неизвестно
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