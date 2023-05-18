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Мемех Иван Иосифов

Место рождения

Ботово, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

24.09.1807

Дата смерти

10.11.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1807

Отец: Мемех Иосиф

Мать: Зиновья Григорьева

Ботово, Пинский район, Брестская область
Бракосочетание
1825

Жена: Мемех Зиновья Киприянова

Погост-Загородский, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.05.1831

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Мемех Зиновья Киприянова

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
22.09.1832

Сын: Мемех Яков Иванов

Мать ребёнка: Мемех Зиновья Киприянова

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
15.06.1836

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Мемех Зиновья Киприянова

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
11.03.1839

Дочь: Хоружко Дарья Иванова

Мать ребёнка: Мемех Зиновья Киприянова

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мемех Агапия Иванова

Мать ребёнка: Мемех Зиновья Киприянова

Смерть
10.11.1883
Ботово, Пинский район, Брестская область
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