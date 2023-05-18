Мемех Иван Иосифов
Место рождения
Дата рождения24.09.1807
Дата смерти10.11.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1807
Отец: Мемех Иосиф
Мать: Зиновья Григорьева
Бракосочетание
1825
Жена: Мемех Зиновья Киприянова
Погост-Загородский, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.05.1831
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Мемех Зиновья Киприянова
Рождение ребёнка
22.09.1832
Сын: Мемех Яков Иванов
Мать ребёнка: Мемех Зиновья Киприянова
Рождение ребёнка
15.06.1836
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Мемех Зиновья Киприянова
Рождение ребёнка
11.03.1839
Дочь: Хоружко Дарья Иванова
Мать ребёнка: Мемех Зиновья Киприянова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мемех Агапия Иванова
Мать ребёнка: Мемех Зиновья Киприянова
Смерть
10.11.1883