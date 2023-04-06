Мемех (Фурко) Зиновья Киприянова
Место рождения
Дата рождения30.10.1804
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
30.10.1804
Рождение
30.10.1804
Бракосочетание
1825
Муж: Мемех Иван Иосифов
Рождение ребёнка
04.05.1831
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Мемех Иван Иосифов
Рождение ребёнка
22.09.1832
Сын: Мемех Яков Иванов
Отец ребёнка: Мемех Иван Иосифов
Рождение ребёнка
15.06.1836
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Мемех Иван Иосифов
Рождение ребёнка
11.03.1839
Дочь: Хоружко Дарья Иванова
Отец ребёнка: Мемех Иван Иосифов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мемех Агапия Иванова
Отец ребёнка: Мемех Иван Иосифов
Работа или профессия
Неизвестно