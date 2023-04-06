Мемех (Фурко) Зиновья Киприянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мемех (Фурко) Зиновья Киприянова

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Место рождения

Ботово, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

30.10.1804

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
30.10.1804
Погост-Загородский, Пинский район, Брестская область
Рождение
30.10.1804

Отец: Фурко Киприян Кондратов

Мать: Наривонович Параскева Иосифова

Ботово, Пинский район, Брестская область
Бракосочетание
1825

Муж: Мемех Иван Иосифов

Погост-Загородский, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.05.1831

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Мемех Иван Иосифов

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
22.09.1832

Сын: Мемех Яков Иванов

Отец ребёнка: Мемех Иван Иосифов

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
15.06.1836

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Мемех Иван Иосифов

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
11.03.1839

Дочь: Хоружко Дарья Иванова

Отец ребёнка: Мемех Иван Иосифов

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мемех Агапия Иванова

Отец ребёнка: Мемех Иван Иосифов

Работа или профессия
Неизвестно
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