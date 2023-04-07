Мемех Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМемех Иосиф

Мемех Иосиф

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1807

Сын: Мемех Иван Иосифов

Мать ребёнка: Зиновья Григорьева

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Мемех Гаврило Опипов

Мать ребёнка: Зиновья Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close