Мемех Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1807
Сын: Мемех Иван Иосифов
Мать ребёнка: Зиновья Григорьева
Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1826
Сын: Мемех Гаврило Опипов
Мать ребёнка: Зиновья Григорьева
Работа или профессия
Неизвестно