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Луговой Анатолий Семёнович

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Место рождения

г. Ахтырка

Дата рождения

01.10.1910

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1910

Отец: Луговой Семён Игнатьевич

Мать: Луговая Зинаида Васильевна

г. Ахтырка
Работа или профессия
Неизвестно
журналист
Работа или профессия
Неизвестно
журналист
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
корреспондент газеты "ГУДОК"
Работа или профессия
Неизвестно
газета ГУДОК
Чтение лекций от общества " Знание", журналистика,
Работа или профессия
Неизвестно
Гудок газета
Корреспондент
Работа или профессия
Неизвестно
газета ГУДОК
Чтение лекций от общества " Знание", журналистика,
Образование
Неизвестно
Школа ФЗУ
Школа ФЗУ
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1985
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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