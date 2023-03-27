Луговой Анатолий Семёнович
Место рожденияг. Ахтырка
Дата рождения01.10.1910
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1910
г. Ахтырка
Работа или профессия
Неизвестно
журналист
Работа или профессия
Неизвестно
журналист
Работа или профессия
Неизвестно
корреспондент газеты "ГУДОК"
Работа или профессия
Неизвестно
газета ГУДОК
Чтение лекций от общества " Знание", журналистика,
Работа или профессия
Неизвестно
Гудок газета
Корреспондент
Работа или профессия
Неизвестно
газета ГУДОК
Чтение лекций от общества " Знание", журналистика,
Образование
Неизвестно
Школа ФЗУ
Школа ФЗУ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1985
Похороны
Неизвестно