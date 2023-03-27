Луговой Семён Игнатьевич
Место рожденияАхтырка
Дата рождения1884
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Луговой Игнат Фёдорович
Мать: Луговая Наталья Ивановна
Ахтырка
Рождение ребёнка
01.01.1905
Дочь: Матрёна Семёновна
Мать ребёнка: Луговая Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
22.06.1909
Мать ребёнка: Луговая Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
01.10.1910
Сын: Луговой Анатолий Семёнович
Мать ребёнка: Луговая Зинаида Васильевна
г. Ахтырка
Рождение ребёнка
29.12.1911
Дочь: Охотникова Маргарита Семёновна
Мать ребёнка: Луговая Зинаида Васильевна
Ахтырка, Украина
Рождение ребёнка
05.08.1918
Дочь: Казина Руфина Семёновна
Мать ребёнка: Луговая Зинаида Васильевна
Ахтырка Сумской области
Бракосочетание
Неизвестно
г. Ахтырка
Смерть
?.01.1942
Похороны
Неизвестно