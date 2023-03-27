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Луговой Семён Игнатьевич

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Место рождения

Ахтырка

Дата рождения

1884

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Луговой Игнат Фёдорович

Мать: Луговая Наталья Ивановна

Ахтырка
Рождение ребёнка
01.01.1905

Дочь: Матрёна Семёновна

Мать ребёнка: Луговая Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
22.06.1909

Сын: Луговой Вадим Семёнович

Мать ребёнка: Луговая Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
01.10.1910

Сын: Луговой Анатолий Семёнович

Мать ребёнка: Луговая Зинаида Васильевна

г. Ахтырка
Рождение ребёнка
29.12.1911

Дочь: Охотникова Маргарита Семёновна

Мать ребёнка: Луговая Зинаида Васильевна

Ахтырка, Украина
Рождение ребёнка
05.08.1918

Дочь: Казина Руфина Семёновна

Мать ребёнка: Луговая Зинаида Васильевна

Ахтырка Сумской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луговая Зинаида Васильевна

г. Ахтырка
Смерть
?.01.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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