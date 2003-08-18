Калашникова (Соловьёва) Зинаида Николаевна 08.09.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калашникова (Соловьёва) Зинаида Николаевна

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Место рождения

Виноходцево, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

08.09.1943

Дата смерти

18.08.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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1968 г.р.
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1980 г.р.
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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1943

Отец: Соловьёв Николай Трофимович

Мать: Мария Андреевна

Виноходцево, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Григорий Данилович

Рождение ребёнка
30.09.1968

Сын: Калашников Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Калашников Григорий Данилович

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Рождение ребёнка
23.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Григорий Данилович

Московка, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.01.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Григорий Данилович

Московка, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.02.1980

Дочь: (Калашникова) Юлия Григорьевна

Отец ребёнка: Калашников Григорий Данилович

Оленино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Григорий Данилович

Московка, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Григорий Данилович

Московка, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
18.08.2003
Московка, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Похороны
20.08.2003
Знаменское, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Кладбище

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