Калашникова (Соловьёва) Зинаида Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.09.1943
Дата смерти18.08.2003
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1943
Отец: Соловьёв Николай Трофимович
Мать: Мария Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1966
Рождение ребёнка
30.09.1968
Сын: Калашников Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Калашников Григорий Данилович
Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Рождение ребёнка
23.11.1974
Рождение ребёнка
30.01.1977
Рождение ребёнка
28.02.1980
Дочь: (Калашникова) Юлия Григорьевна
Отец ребёнка: Калашников Григорий Данилович
Оленино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.11.1981
Рождение ребёнка
12.12.1984
Смерть
18.08.2003
Похороны
20.08.2003
Знаменское, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Кладбище