Калашников Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения30.09.1968
Дата смерти23.06.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1968
Рождение ребёнка
01.04.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.04.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.06.2023