Калашников Александр Григорьевич 30.09.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калашников Александр Григорьевич

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Место рождения

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область

Дата рождения

30.09.1968

Дата смерти

23.06.2023

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

1943 г.р.

Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1968

Отец: Калашников Григорий Данилович

Мать: Калашникова (Соловьёва) Зинаида Николаевна

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Рождение ребёнка
01.04.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.04.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.04.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.06.2023

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