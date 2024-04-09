Потылицын Никита Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Потылицын Гаврило Иванов
Мать: Ирина Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харитина Петрова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Потылицын Фонифит Никитин
Мать ребёнка: Харитина Петрова
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Харитина Петрова
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Харитина Петрова
Смерть
Неизвестно