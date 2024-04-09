Потылицын Никита Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потылицын Никита Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Потылицын Гаврило Иванов

Мать: Ирина Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитина Петрова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Потылицын Фонифит Никитин

Мать ребёнка: Харитина Петрова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Потылицын Ефроем Никитин

Мать ребёнка: Харитина Петрова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Потылицын Трофим Никитин

Мать ребёнка: Харитина Петрова

Смерть
Неизвестно

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