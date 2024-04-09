Харитина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Никита Гаврилов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Потылицын Фонифит Никитин

Отец ребёнка: Потылицын Никита Гаврилов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Потылицын Ефроем Никитин

Отец ребёнка: Потылицын Никита Гаврилов

Рождение ребёнка
1845

Сын: Потылицын Трофим Никитин

Отец ребёнка: Потылицын Никита Гаврилов

Смерть
Неизвестно

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