Харитина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Потылицын Фонифит Никитин
Отец ребёнка: Потылицын Никита Гаврилов
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Потылицын Никита Гаврилов
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Потылицын Никита Гаврилов
Смерть
Неизвестно