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Ирина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Гаврило Иванов

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Потылицына) Пелагия Гаврилова

Отец ребёнка: Потылицын Гаврило Иванов

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Потылицына) Степанида Гаврилова

Отец ребёнка: Потылицын Гаврило Иванов

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Потылицына) Марья Гаврилова

Отец ребёнка: Потылицын Гаврило Иванов

Рождение ребёнка
1777

Сын: Потылицын Никита Гаврилов

Отец ребёнка: Потылицын Гаврило Иванов

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Потылицына) Фетиния Гаврилова

Отец ребёнка: Потылицын Гаврило Иванов

Рождение ребёнка
1786

Сын: Потылицын Ульян Гаврилов

Отец ребёнка: Потылицын Гаврило Иванов

Смерть
Неизвестно

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