Ирина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Потылицына) Пелагия Гаврилова
Отец ребёнка: Потылицын Гаврило Иванов
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Потылицына) Степанида Гаврилова
Отец ребёнка: Потылицын Гаврило Иванов
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Потылицына) Марья Гаврилова
Отец ребёнка: Потылицын Гаврило Иванов
Рождение ребёнка
1777
Сын: Потылицын Никита Гаврилов
Отец ребёнка: Потылицын Гаврило Иванов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Потылицына) Фетиния Гаврилова
Отец ребёнка: Потылицын Гаврило Иванов
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Потылицын Гаврило Иванов
Смерть
Неизвестно