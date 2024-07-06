Никита Гаврилович 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никита Гаврилович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Гавриил Григорьевич

Мать: Пелагея Матвеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Алексеевна или Елисеевна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Савелий Никитович

Мать ребёнка: Матрона Алексеевна или Елисеевна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Петр Никитович

Мать ребёнка: Матрона Алексеевна или Елисеевна

Смерть
Неизвестно

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