Никита Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Гавриил Григорьевич
Мать: Пелагея Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Савелий Никитович
Мать ребёнка: Матрона Алексеевна или Елисеевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Петр Никитович
Мать ребёнка: Матрона Алексеевна или Елисеевна
Смерть
Неизвестно