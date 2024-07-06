Гаврила Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Никита Гаврилович
Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Воронина Фекла Гавриловна
Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна
Смерть
Неизвестно