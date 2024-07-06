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Гаврила Григорьевич

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Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Григорий

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1762

Сын: Никита Гаврилович

Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Воронина Фекла Гавриловна

Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1768

Сын: Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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