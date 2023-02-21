Косырев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1822

Отец: Косырев Осип

Мать: Косырева Февронья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Косырева Степанида Харитоновна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Косырев Михаил

Мать ребёнка: Косырева Степанида Харитоновна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Косырева Степанида Харитоновна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Косырев Игнатий

Мать ребёнка: Косырева Степанида Харитоновна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Косырева Степанида Харитоновна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Косырев Степан

Мать ребёнка: Косырева Степанида Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косырева Степанида Харитоновна

Смерть
Неизвестно
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