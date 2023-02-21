Косырев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1822
Отец: Косырев Осип
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Косырева Степанида Харитоновна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Косырев Михаил
Мать ребёнка: Косырева Степанида Харитоновна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Косырева Степанида Харитоновна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Косырев Игнатий
Мать ребёнка: Косырева Степанида Харитоновна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Косырева Степанида Харитоновна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Косырев Степан
Мать ребёнка: Косырева Степанида Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно