Косырева Степанида Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырева Степанида Харитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Косырев Михаил

Рождение ребёнка
1846

Сын: Косырев Михаил

Отец ребёнка: Косырев Михаил

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Косырев Михаил

Рождение ребёнка
1851

Сын: Косырев Игнатий

Отец ребёнка: Косырев Михаил

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Косырев Михаил

Рождение ребёнка
1857

Сын: Косырев Степан

Отец ребёнка: Косырев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косырев Михаил

Смерть
Неизвестно
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