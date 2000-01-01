Косырева Степанида Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Косырев Михаил
Рождение ребёнка
1846
Сын: Косырев Михаил
Отец ребёнка: Косырев Михаил
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Косырев Михаил
Рождение ребёнка
1851
Сын: Косырев Игнатий
Отец ребёнка: Косырев Михаил
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Косырев Михаил
Рождение ребёнка
1857
Сын: Косырев Степан
Отец ребёнка: Косырев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косырев Михаил
Смерть
Неизвестно