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Яблонская Екатерина Васильевна

Место рождения

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1886

Муж: Яблонский Павел Викентьевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Яблонская Людмила Павловна

Отец ребёнка: Яблонский Павел Викентьевич

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Яблонская Надежда Павловна

Отец ребёнка: Яблонский Павел Викентьевич

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Яблонская Александра Павловна

Отец ребёнка: Яблонский Павел Викентьевич

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Яблонская Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Яблонский Павел Викентьевич

Погост Воскресенье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Яблонский Алексей Павлович

Отец ребёнка: Яблонский Павел Викентьевич

Погост Воскресенье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Яблонская Вера Павловна

Отец ребёнка: Яблонский Павел Викентьевич

Погост Воскресенье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1911
Ямская Слобода, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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