Яблонская Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1886
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Яблонская Людмила Павловна
Отец ребёнка: Яблонский Павел Викентьевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Яблонская Надежда Павловна
Отец ребёнка: Яблонский Павел Викентьевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Яблонская Александра Павловна
Отец ребёнка: Яблонский Павел Викентьевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Яблонская Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Яблонский Павел Викентьевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Яблонский Алексей Павлович
Отец ребёнка: Яблонский Павел Викентьевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Яблонская Вера Павловна
Отец ребёнка: Яблонский Павел Викентьевич
Место жительства
1911
Ямская Слобода, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно