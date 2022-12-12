Яблонский Павел Викентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти08.04.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Образование
?.06.1885 ст.
Уволен по прошению из 2 класса Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
С ?.08.1885
Псаломщик Ильинской Лихтошской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1886
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Яблонская Людмила Павловна
Мать ребёнка: Яблонская Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Яблонская Надежда Павловна
Мать ребёнка: Яблонская Екатерина Васильевна
Работа или профессия
27.07.1892 ст.
Рукоположен во диакона.
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Яблонская Александра Павловна
Мать ребёнка: Яблонская Екатерина Васильевна
Работа или профессия
С 1893
Псаломщик Антониевской, что в конце Кубенского озара церкви.
Работа или профессия
С 22.12.1894 по 14.11.1910 ст.
Псаломщик Воскресенской Подкубенской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Яблонская Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Яблонская Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Яблонский Алексей Павлович
Мать ребёнка: Яблонская Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Яблонская Вера Павловна
Мать ребёнка: Яблонская Екатерина Васильевна
Работа или профессия
С 28.02.1911 ст.
Псаломщик-диакон Михайло-Архангельской в Ямской Московской слободе церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
13.06.1916 ст.
Уволен за штат.
Работа или профессия
13.03.1919
Допущен к исправлению псаломнических обязанностей по просьбе прихожан.
Работа или профессия
07.04.1919
Разрешено священнослужение.
Смерть
08.04.1921