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Яблонский Павел Викентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

08.04.1921

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Яблонский Викентий Иванович

Мать: Яблонская Аполлинария Викторовна

Образование
?.06.1885 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен по прошению из 2 класса Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
С ?.08.1885
Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Ильинской Лихтошской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1886

Жена: Яблонская Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Яблонская Людмила Павловна

Мать ребёнка: Яблонская Екатерина Васильевна

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Яблонская Надежда Павловна

Мать ребёнка: Яблонская Екатерина Васильевна

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
27.07.1892 ст.
Рукоположен во диакона.
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Яблонская Александра Павловна

Мать ребёнка: Яблонская Екатерина Васильевна

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1893
Псаломщик Антониевской, что в конце Кубенского озара церкви.
Работа или профессия
С 22.12.1894 по 14.11.1910 ст.
Погост Воскресенье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Воскресенской Подкубенской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Яблонская Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Яблонская Екатерина Васильевна

Погост Воскресенье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Яблонский Алексей Павлович

Мать ребёнка: Яблонская Екатерина Васильевна

Погост Воскресенье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Яблонская Вера Павловна

Мать ребёнка: Яблонская Екатерина Васильевна

Погост Воскресенье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 28.02.1911 ст.
Ямская Слобода, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Псаломщик-диакон Михайло-Архангельской в Ямской Московской слободе церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
13.06.1916 ст.
Ямская Слобода, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Уволен за штат.
Работа или профессия
13.03.1919
Ямская Слобода, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Допущен к исправлению псаломнических обязанностей по просьбе прихожан.
Работа или профессия
07.04.1919
Ямская Слобода, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Разрешено священнослужение.
Смерть
08.04.1921
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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