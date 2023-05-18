Лазутин Семен Илларионович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1860
Сын: Лазутин Григорий Семенович
Мать ребёнка: Лазутина Марина Васильевна
Рождение ребёнка
16.06.1874
Мать ребёнка: Лазутина Марина Васильевна
Рождение ребёнка
24.02.1876
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Лазутина Марина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно