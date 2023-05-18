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Лазутин Семен Илларионович

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазутин Илларион Алексеевич

Мать: Лазутина Мария Сергеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1860

Сын: Лазутин Григорий Семенович

Мать ребёнка: Лазутина Марина Васильевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.06.1874

Сын: Лазутин Тихон Семенович

Мать ребёнка: Лазутина Марина Васильевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.02.1876

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Лазутина Марина Васильевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазутина Марина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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