Лазутина Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазутина Марина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1860

Сын: Лазутин Григорий Семенович

Отец ребёнка: Лазутин Семен Илларионович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1872

Сын: Незаконнорожденный Федот Семенович

Отец ребёнка: не указан

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.06.1874

Сын: Лазутин Тихон Семенович

Отец ребёнка: Лазутин Семен Илларионович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.02.1876

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Лазутин Семен Илларионович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазутин Семен Илларионович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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