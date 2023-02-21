Лазутина Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.09.1860
Сын: Лазутин Григорий Семенович
Отец ребёнка: Лазутин Семен Илларионович
Рождение ребёнка
25.02.1872
Сын: Незаконнорожденный Федот Семенович
Рождение ребёнка
16.06.1874
Отец ребёнка: Лазутин Семен Илларионович
Рождение ребёнка
24.02.1876
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Лазутин Семен Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно