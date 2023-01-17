Лазутина (Коровина) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти29.12.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
03.02.1846
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Лазутин Илларион Алексеевич
Рождение ребёнка
03.02.1860
Дочь: Лазутина Агапия Илларионовна
Отец ребёнка: Лазутин Илларион Алексеевич
Рождение ребёнка
15.07.1864
Дочь: Агриппина Илларионовна
Отец ребёнка: Лазутин Илларион Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазутин Николай Илларионович
Отец ребёнка: Лазутин Илларион Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазутин Фадей Илларионович
Отец ребёнка: Лазутин Илларион Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазутин Семен Илларионович
Отец ребёнка: Лазутин Илларион Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.12.1897
Причина смерти: от старости