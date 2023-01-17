Лазутина (Коровина) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазутина (Коровина) Мария Сергеевна

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1829

Дата смерти

29.12.1897

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Коровин Сергей Федорович

Мать: Коровина Татьяна Сидоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.02.1846

Муж: Лазутин Илларион Алексеевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Лазутин Лев Илларионович

Отец ребёнка: Лазутин Илларион Алексеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1860

Дочь: Лазутина Агапия Илларионовна

Отец ребёнка: Лазутин Илларион Алексеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1864

Дочь: Агриппина Илларионовна

Отец ребёнка: Лазутин Илларион Алексеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазутин Николай Илларионович

Отец ребёнка: Лазутин Илларион Алексеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазутин Фадей Илларионович

Отец ребёнка: Лазутин Илларион Алексеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазутин Семен Илларионович

Отец ребёнка: Лазутин Илларион Алексеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
29.12.1897
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от старости
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