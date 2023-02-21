Шипицына Евдокия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Александра Евстафьевна
Отец ребёнка: Шипицын Евстафий (Остафей) Моисеевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Евдокия Естафьевна
Отец ребёнка: Шипицын Евстафий (Остафей) Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850