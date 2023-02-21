Шипицына Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Евдокия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Александра Евстафьевна

Отец ребёнка: Шипицын Евстафий (Остафей) Моисеевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Евдокия Естафьевна

Отец ребёнка: Шипицын Евстафий (Остафей) Моисеевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Евстафий (Остафей) Моисеевич

Смерть
До 1850
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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