Шипицын Евстафий (Остафей) Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицын Евстафий (Остафей) Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Шипицын Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Александра Евстафьевна

Мать ребёнка: Шипицына Евдокия Игнатьевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Евдокия Естафьевна

Мать ребёнка: Шипицына Евдокия Игнатьевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Евдокия Игнатьевна

Смерть
1850
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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