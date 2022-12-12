Шипицын Евстафий (Остафей) Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Шипицын Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Александра Евстафьевна
Мать ребёнка: Шипицына Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Евдокия Естафьевна
Мать ребёнка: Шипицына Евдокия Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1850