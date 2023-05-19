Ковальчук Косма Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовальчук Косма Захаров

Ковальчук Косма Захаров

Место рождения

Богатырка, Київська область

Дата рождения

01.07.1853

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1853

Отец: Ковальчук Захарий Яковлев

Мать: Ковальчук Фотина Николаева

Богатырка, Київська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close