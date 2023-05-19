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Ковальчук Косма Захаров
Ковальчук Косма Захаров
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Место рождения
Богатырка
, Київська область
Дата рождения
01.07.1853
Пол
Мужской
Отец
Ковальчук Захарий Яковлев
1828 г.р.
Мать
Ковальчук Фотина Николаева
1830 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1853
Отец:
Ковальчук Захарий Яковлев
Мать:
Ковальчук Фотина Николаева
Богатырка
, Київська область
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