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Ковальчук Фотина Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ковальчук Афанасий Захаров

Отец ребёнка: Ковальчук Захарий Яковлев

Богатырка, Київська область
Рождение ребёнка
01.07.1853

Сын: Ковальчук Косма Захаров

Отец ребёнка: Ковальчук Захарий Яковлев

Богатырка, Київська область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ковальчук Ананий Захаров

Отец ребёнка: Ковальчук Захарий Яковлев

Богатырка, Київська область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Марфа Захарова

Отец ребёнка: Ковальчук Захарий Яковлев

Богатырка, Київська область
Рождение ребёнка
11.03.1864

Дочь: Ульяна Захарова

Отец ребёнка: Ковальчук Захарий Яковлев

Богатырка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковальчук Захарий Яковлев

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