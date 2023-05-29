Ковальчук Фотина Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ковальчук Афанасий Захаров
Отец ребёнка: Ковальчук Захарий Яковлев
Рождение ребёнка
01.07.1853
Отец ребёнка: Ковальчук Захарий Яковлев
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Ковальчук Захарий Яковлев
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Марфа Захарова
Отец ребёнка: Ковальчук Захарий Яковлев
Рождение ребёнка
11.03.1864
Дочь: Ульяна Захарова
Отец ребёнка: Ковальчук Захарий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно