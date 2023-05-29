Ковальчук Захарий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1828
Отец: Ковальчук Яков Васильев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ковальчук Афанасий Захаров
Мать ребёнка: Ковальчук Фотина Николаева
Рождение ребёнка
01.07.1853
Мать ребёнка: Ковальчук Фотина Николаева
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Ковальчук Фотина Николаева
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Марфа Захарова
Мать ребёнка: Ковальчук Фотина Николаева
Рождение ребёнка
11.03.1864
Дочь: Ульяна Захарова
Мать ребёнка: Ковальчук Фотина Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана