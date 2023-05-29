Ковальчук Захарий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовальчук Захарий Яковлев

Ковальчук Захарий Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1828

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1828

Отец: Ковальчук Яков Васильев

Мать: Ковальчук Ульяна Семенова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ковальчук Афанасий Захаров

Мать ребёнка: Ковальчук Фотина Николаева

Богатырка, Київська область
Рождение ребёнка
01.07.1853

Сын: Ковальчук Косма Захаров

Мать ребёнка: Ковальчук Фотина Николаева

Богатырка, Київська область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ковальчук Ананий Захаров

Мать ребёнка: Ковальчук Фотина Николаева

Богатырка, Київська область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Марфа Захарова

Мать ребёнка: Ковальчук Фотина Николаева

Богатырка, Київська область
Рождение ребёнка
11.03.1864

Дочь: Ульяна Захарова

Мать ребёнка: Ковальчук Фотина Николаева

Богатырка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковальчук Фотина Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана