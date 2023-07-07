Афанасьев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Горшкова Нелли Викторовна

Мать ребёнка: Афанасьева Юлия Трофимовна

Дивное, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Юлия Трофимовна

Смерть
Неизвестно