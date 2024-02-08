село Дивное, село Дивное, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Дивное

Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Новогригорьевский уезд
502Село Дивное (Гардачи тож).на р. Гардачи, на Царицинском тракте.20034011781055малороссыправославныеЦерковь 1, хлеб. общест. магазин 1, питейных домов 4, лавок 4. Ярмарки две - 9 марта в день 40 мучеников и 22 октября в день Пр. иконы Бож. Матери Казанския. Еженедельный Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Ставропольская губерния, Новогригорьевский уезд, Дивненская волость
село Дивное

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Апанасенковский район
13042Дивноесело45°55'43°21'L-38-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Апанасенковский муниципальный район, Сельское поселение село Дивное
7605419101с Дивное#Н/Д
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