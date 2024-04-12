Афанасьева (Качевская) Юлия Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Горшкова Нелли Викторовна
Отец ребёнка: Афанасьев Виктор
Дивное, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасьев Виктор
Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область