Афанасьева (Качевская) Юлия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Качевская) Юлия Трофимовна

Место рождения

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Качевский Трофим Лазаревич

Мать: Качевская Татьяна Александровна

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Горшкова Нелли Викторовна

Отец ребёнка: Афанасьев Виктор

Дивное, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Виктор

Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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